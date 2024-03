Ciidanka Xoogga, kuwa Jubbaland iyo ATMIS oo howlgal wadajir ah fuliyay

Ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta dowlad Goboleedka Jubbaland oo kaashanaya kuwa howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS ayaa howlgalo wadajir ah saacadihii lasoo dhaafay ka sameeyay degmada Dhoobley iyo deegaanada hoostaga.

Saraakiisha hoggaamineysay howlgalka oo la hadlay Warbaahinta Jubbaland ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu yahay mid lagu doonayo in lagu xaqiijiyo amniga degmada Dhoobley, isla markaana lagu doonayo in looga hortego falalka amni darro.

Sidoo kale Ciidamadan isku dhafka ah ayaa u ruqansaday tuuloyin ay kamid yihiin Barwaaqo Wadajir Calibuley Dardar iyo Dhagaxa tuulooyiinka oo ay ka fuliyeen howlgallo lagula dagaalamayo Al-Shabaab.

Kormeer ay sameeyen Ciidamada xooga dalka qaybta Jubbaland, Ciidamada Police- ka, daraawiishta, Nabad sugida iyo ciidamada Deeganka ee Macawislayda ayaa waxaa kuweheliyey Cidanka ATMIS kaas oo socda maalinkii sadexaad.

