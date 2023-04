Shir Muqdisho uga furmay DFS iyo Wakiilo ka socday Deeqbixiyayaasha caalamiga

Shir heerkiisu sarreeyo oo ay soo qabanqaabisay Hay’adda maareynta musiibooyinka Qaranka Soomaaliyed ee SoDMA oo looga hadlayaay dardargalinta howlaha gurmadka Soomaaliya iyo Sidii gargaar loo gaarsiin la ahaa dadka danta yar ee ku nool gudaha dalka oo lugu qabtay magaalada Muqdisho.

Shirkan ayaa waxaa ka qeyb-galay Ergayaga gaarka ah ee Madaxweynaha Jamhuuriyada ee arimaha ilaalinta bulshada Maxamed Cabdi Waare, Wakiilo ka socday deeqbixiyayaasha, hay’adaha gargaarka qaramada midoobay, hay’adaha aan dowliga ahayn ee gargaarka ka shaqeeyo, masuuliyiin ka socotay Dowlada Gobaleedyada dalka iyo hay’adaha gargaarka ee maxaliga ah.

Gudoomiye ku-xigeenka Hay’addda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee SoDMA Dr. Axmed Cabdi Aadan ayaa si rasmi ah u furay shirka heerkiisu sarreyo.

Guddoomiye Axmed Cabdi ayaa sheegay in shirkani uu ujedkiisa yahay sidii loogu codsan lahaa deeqbixiyayaasha in kor u qaadaan deeqaha ay ugu talagaleen bulshada gargaarka ee Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ay u gurmadaan shacabka ku nool deegaannada fog fog ee dalka.

