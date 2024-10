Dhimashada Yaxye Sinwar, hoggaamiyihii Xamaas, ayaa keentay su’aalo badan oo ku saabsan cida beddeli doonta. Haddii ay Xamaas xaqiijiso dhimashadiisa, waxaa muhiim ah in la baaro qofka qaadi doona masuuliyadaha hoggaamineed ee ururka, gaar ahaan madaxa xafiiska siyaasadda iyo go’aamada muhiimka ah.

Labo magac ayaa si gaar ah u soo baxay oo la hadal hayo.

1. **Mohammed Sinwar**: Walaalka Yaxye Sinwar, Mohammed, ayaa la filayaa inuu yahay mid ka mid ah musharrixiinta ugu cadcad ee beddeli kara. Sida ay sheegayaan saraakiisha Mareykanka ee CNN Carabi, Mohammed wuxuu leeyahay mowqif adag oo siyaasadeed, waxaana la aaminsan yahay inuu leeyahay awood iyo taageero gudaha Xamaas. Haddii uu xafiiska qaato, waxaa la filayaa in uu sii wadi doono siyaasadaha adag ee ay Xamaas ku taagan tahay, maadaama uu ka mid yahay qoyska hoggaamiyeyaasha ururka.

2. **Khaliil Al-Hayya**: Khaliil Al-Hayya, oo hadda ah ku-xigeenka madaxa xafiiska siyaasadda Xamaas ee ku sugan Qatar, ayaa sidoo kale lagu tiriyaa musharrixiinta muhiimka ah. Al-Hayya wuxuu leeyahay khibrad ballaaran oo ku saabsan wada-xaajoodyada iyo xiriirka caalamiga ah, waxaana uu hoggaaminayaa wadahadalada dhexdhexaadiyaasha. Haddii uu noqdo hoggaamiye, waxaa suurtagal ah inuu raadiyo xalal dhexdhexaadin ah oo ku saabsan xasaradaha ka jira Gaza iyo xiriirka Israel.

Isbeddelka hoggaaminta Xamaas wuxuu saameyn ku yeelan karaa siyaasadda ururka, istaraatiijiyadda milateri, iyo sidoo kale xiriirka la leh beesha caalamka. Waxaa laga yaabaa in labada musharax ay soo bandhigaan aragtiyo kala duwan oo ku aaddan siyaasadaha, xasiloonida gobolka, iyo iskaashiga kooxda.

Haddii ay dhacdo in Mohammed Sinwar uu beddelo Yaxye, waxaa la filayaa in uu raaco dariiqii hore ee Xamaas, halka Khaliil Al-Hayya uu suurtagal u noqon karo in uu keeno isbeddelo dhexdhexaad ah oo ku saabsan xiriirka iyo siyaasadaha la xiriira xalinta khilaafaadka.

Labada dhinacba, xaaladani waxay muujineysaa xasaasiyadda isbedelka hoggaaminta ee Xamaas, iyo sida ay u saameyn karto mustaqbalka gobolka.