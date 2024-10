Dowladaha Masar iyo Sacuudiga ayaa si wadajir ah u muujiyey taageeradooda madax-banaanida dhuleed ee Soomaaliya, taas oo qayb ka ah qorshayaal cusub oo lagu xoojinayo nabadda iyo amniga gobolka. Riyadh ayaa soo dhaweysay in Masar ay ka mid noqoto howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee Soomaaliya, kaas oo lagu qorsheynayo in la helo ciidamo cusub sannadka soo socda.

Masar waxay hadda bilowday dhaq-dhaqaaqeeda Soomaaliya, iyadoo diyaar u ah inay ka qeyb qaadato howlgalka Midowga Afrika, si loo xoojiyo amniga iyo xasiloonida dalka. Kulan muhiim ah oo ay ku yeesheen magaalada Qaahira madaxweynaha Masar, Cabdulfataax Al-Siisi iyo Dhaxal-sugaha Sacuudiga, Maxamed bin Salmaan, ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dal, gaar ahaan dhinacyada amniga, horumarinta, iyo nabadda ee Soomaaliya.

Labada hoggaamiye ayaa sidoo kale ka wadahadlay sidii ay u taageeri lahaayeen dadaallada dib-u-heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya, iyadoo la ogyahay in dalka uu ku jiro marxalad xasaasi ah oo ka mid ah dib-u-dhiska kadib sanado dagaal ah.

Taageerada Masar iyo Sacuudiga waxay muujineysaa isbeddelada cusub ee ku yimaada siyaasadda gobolka, iyadoo la rajeynayo in ay gacan ka geysan karto xasilinta Soomaaliya iyo ka shaqeynta mashaariicda horumarineed. Iskaashigan ayaa sidoo kale la filayaa in uu dhiirrigeliyo dhaqaalaha Soomaaliya iyo in uu ka caawiyo sidii loo dhisi lahaa hay’adaha dowliga ah ee dalka.

Bayaan wadajir ah oo ay soo saareen labada ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in Sacuudiga iyo Masar ay ka go’an tahay hirgelinta go’aankii Jaamacadda Carabta ee horaantii sanadkaan, kaasi oo ku aadana taageeridda amniga, xasilloonida, midnimada iyo madax-bannaanida Soomaaliya.

Sidoo kale waxay labada dowladooda xoojiyeen muhiimadda ay leedahay u hogaansanaanta mabaadi’da deris-wanaagga, horumarinta nabadda iyo ka fogaanshaha xiisadaha iyo colaadaha ka dhici kara gobolka.

Sacuudiga ayaa haatan muhiimad gaar ah siinaya ka qeyb noqoshada Masar ee howlgalka Soomaaliya, isagoo soo dhaweeyay dadaallada joogtada ah ee Qaahira ay ugu jirto xasilloonida iyo ilaalinta midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya,