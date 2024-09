Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo qorsheysan ku burburiyay maxkamado ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalka waxaa si wadajir ah u fuliyay ciidamo ka kooban Militariga, Booliiska, iyo Nabad Sugidda, kuwaas oo beegsaday Beerta Cali Mahdi, Balad Amiin, iyo deegaano kale oo ku dhow, halkaas oo Al-Shabaab ka sameystay maxkamado lagu xukumo dadka deegaanka iyo kuwa Muqdisho.

Sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda ayaa xaqiijiyay in howlgaladaas lagu burburiyay dhammaan maxkamadihii iyo gabaadyadii kooxda Al-Shabaab ee deegaanadaas. Waxa uu sheegay in ciidamada si buuxda ula wareegeen goobahaas oo aanan dib loogu ogolaan doonin in Al-Shabaab halkaas ka sameystaan maxkamado kale.

“Howlgalka oo socday saacado badan, waxaan burburinay maxkamadihii kooxda, kuwaas oo dadka ku qasbi jiray inay xukunno ka qaataan,” ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidanka. Wuxuu intaas ku daray inaysan mar kale dhici doonin in Al-Shabaab maxkamado been abuur ah ka sameystaan goobahaas, iyadoo saraakiisha howlgalka ay xaqiijiyeen in shacabka deegaanka loo fasaxay inay ka cadaalad raadshaan maxkamadaha rasmiga ah ee dowladda.

Ciidamada dowladda ayaa sheegay inay sii joogayaan aaggaas si ay u xaqiijiyaan in deegaannadaas laga ilaaliyo dib u soo laabashada Al-Shabaab iyo inay bulshada ku kalsoonaan karaan nidaamka cadaaladda ee dowladda Soomaaliya.