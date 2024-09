Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar, Badar Abdelatty, ayaa khudbad muhiim ah ka jeediyay kalfadhiga 79-aad ee golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay. Abdelatty wuxuu si cad u muujiyay walaaca weyn ee Masar ka qabto dhibaatada ka taagan biyaha wabiga Niil, isagoo ku dhaleeceeyay Itoobiya in ay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah, maareysayna arrimaha biyaha si kali ah, taas oo ay Masar u aragto mid aan cadaalad ahayn. Wuxuu hoosta ka xariiqay in siyaasadda Masar ay tahay in la helo xal caddaalad ku dhisan oo u oggolaanaya dhammaan dalalka wabiga in ay si siman uga faa’iidaystaan iyada oo aan waxyeello loo geysan waddamada hoose, sida Masar iyo Suudaan.

Intaa ka dib, Abdelatty wuxuu cambaareeyay ficillo hal dhinac ah oo halis ku ah midnimada iyo madax-bannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Inkastoo aanu faahfaahin gaar ah ka bixin dhacdooyinka uu ula jeeday, waxa uu si cad u sheegay in Masar ay si adag uga soo horjeeddo wax kasta oo carqaladeynaya qaranimada Soomaaliya.

Khudbadda Abdelatty kuma ekaan arrimaha biyaha Niil iyo Soomaaliya, wuxuu sidoo kale dhaleeceeyay weerarrada Israa’iil ay ku hayso Lubnaan, isaga oo ku baaqay in si degdeg ah xabbad joojin loo sameeyo. Waxa uu cambaareeyay weerarrada Israa’iil ee ka socda Gaza iyo Daanta Galbeed, wuxuuna ku eedeeyay beesha caalamka in ay daciifnimo ka muujisay arrintaas.

Ugu dambeyntii, wasiirku wuxuu si xooggan u adkeeyay baahida loo qabo dib-u-habeyn lagu sameeyo nidaamka Qaramada Midoobay, si loo xalliyo caqabadaha caalamiga ah ee hadda taagan, isagoo ku baaqay in hay’adaha caalamiga ah loo waafajiyo baahiyaha iyo xaalada cusub ee dunida.