Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ka qayb galay munaasabad lagu qabtay Xarunta Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, halkaas oo uu darajada Sarreeye Gaas ugu dallacsiiyay Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Jeneraal Sulub Axmed Firin. Munaasabaddan ayaa lagu muujiyay horumarka ay ciidamada boolisku ka sameeyeen sugidda amniga dalka, iyadoo madaxweynaha uu si gaar ah ugu bogaadiyay hoggaanka iyo saraakiisha ciidamada dadaalka ay u galeen ilaalinta nabadda iyo xasilloonida.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbaddiisa ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ay ku dhaqmaan shuruucda iyo anshaxa ciidanimo, taasoo lagama maarmaan u ah in la xaqiijiyo hufnaanta iyo kalsoonida shacabka ee ku aaddan hay’adaha amniga. Wuxuu sheegay in ciidamada boolisku ay door muhiim ah ka qaateen dadaallada lagu sugayo amniga guud ee dalka, gaar ahaan la dagaallanka kooxaha nabad-diidka ah iyo kuwa isku daya in ay carqaladeeyaan nidaamka dowladnimada.

Dallacsiinta Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Jeneraal Sulub Axmed Firin, ayaa la sheegay inay qeyb ka tahay dhiirrigelinta iyo abaalmarinta shaqooyinka la taaban karo ee ciidamada boolisku ku muteysteen guulaha amniga ee laga gaaray howlgallada ka socda gudaha dalka. Madaxweynuhu wuxuu ku dhiirrigeliyay taliska iyo saraakiisha sare ee booliska in ay sii xoojiyaan dadaallada ku aaddan sugidda amniga iyo xaqiijinta in shacabka Soomaaliyeed ay helaan adeegyo boolis oo hufan, sharci ku dhisan, islamarkaana ka turjumaya mas’uuliyadda ay ka saaran tahay ilaalinta sharciyada dalka.

Tani waxay kusoo beegmeysaa xilli Dowladda Federaalka Soomaaliya ay wado isbeddelo waaweyn oo lagu xoojinayo awoodda ciidamada amniga, iyadoo la qorsheynayo in howlgallo waaweyn lagu qaado kooxaha argagixisada si loo xaqiijiyo nabadda iyo horumarka dalka.