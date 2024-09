Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa mooshin ka gudbiyay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Federaalka, Axmed Macalin Fiqi, iyagoo dalbanaya in dib u eegis lagu sameeyo xilkiisa. Xildhibaanadan ayaa Wasiirka ku eedeeyay inuu curyaamiyay shaqadii muhiimka ahayd ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, taas oo ka mid ahayd dardar-gelinta siyaasadda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya.

Xildhibaanada mooshinka gudbiyay ayaa si gaar ah u tilmaamay arrimo dhowr ah oo ay sheegeen in Wasiirka ku fashilmay, kuwaas oo ay ka mid yihiin in la dayacay xiriirkii diblumaasiyadeed ee Soomaaliya la lahayd dalal iyo ururo muhiim ah, iyo in aysan muuqan juhdiyadii la filayay ee ku aaddanaa xal u helista arrimaha diblumaasiyadda, sida khilaafaadka ka jira muranka badda ee Soomaaliya kala dhaxeeya Itoobiya.

Sidoo kale, xildhibaanadu waxay ku dhaliileen Wasiirka in howlihii Wasaaradda ay gaabis noqdeen tan iyo markii uu xilka qabtay, taas oo saameyn ku yeelatay wakiillada Soomaaliya ee caalamka iyo guud ahaan matalaadda dibadda. Mooshinkan ayaa noqonaya mid ka mid ah tallaabooyinka ugu waaweyn ee Golaha Shacabka qaaday si ay dib u eegis ugu sameeyaan mas’uuliyiinta dowladda, iyadoo la filayo in Wasiirka uu is difaaco oo uu ka jawaabo eedeymaha loo soo jeediyay.

Warkan ayaa imaanaya xilli ay jiraan guuxyo siyaasadeed oo ka dhex jira dowladda iyo Baarlamaanka, iyadoo ay soo baxayaan isqab-qabsiyo la xiriira maamulka iyo awood-qeybsiga xilalka muhiimka ah ee dowladda. Kacdoonkan siyaasadeed ee ka dhanka ah Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho siyaasadda dibadda ee Soomaaliya, gaar ahaan xiriirka dhow ee dowladda la leedahay dalalka gobolka iyo ururada caalamiga ah.

Waxaa la filayaa in mooshinka laga doodo kulamada soo socda ee Baarlamaanka, iyadoo xildhibaanada ka soo horjeeda Wasiirka ay wadaan abaabul ballaaran oo ay ku doonayaan in xilka looga xayuubiyo. Haddii mooshinka la meel mariyo, waxaa laga yaabaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay wajahdo isbedello weyn oo ku saabsan hoggaanka iyo jihada siyaasadeed ee ay u socoto.