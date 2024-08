Siidhiga digniinta duqeymaha cirka ee Ukraine ayaa laga daaray guud ahaan dalka Ukraine kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya suuragalnimada duqeymaha diyaaradaha Ruushka.

Milateriga Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen saddex boqol oo diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee Ruushka iyo labo gantaal oo habeen hore ku dhacay qeybo badan oo ka tirsan Ukraine.

Isniintii, Madaxweyne Putin ayaa Ukraine ku eedeeyay “inay dambiyo ka gashay” dadka Ruushka kadib markii Kyiv ay si lama filaan ah u galeen gobolka Kursk ee Ruushka.

Ciidammada Ukraine ayaa lagu soo warramayaa in ay 32 KM gudaha ugu jiraan Ruushka. Madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa sheegay in weerarka uu ahaa mid lagu doonayo in la isusoo dhawaado si nabad loo gaadho.