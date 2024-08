Ilhan Cumar oo ah mudane ka tirsan Koongareeska Mareykanka, ayaa marki afraad ku guuleysatay murashaxnimada kursiga ay ku matasho degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee xisbiga Dimoqraadiga Mareykanka.

“Waxaa sharaf ii ah in bulshadaydu ay u codaysay in dib iigu celiso Congress-ka. Guusha caawa waxay ina tusinaysaa in degmada shanaad ay aamminsan yihiin qiyamka wadajirka ah ee aanu Washington ugu dagaalamayno.Wax badan ayaanu ku faani karnaa. Waxaan keennay $54 milyan oo loogu talagalay mashaariic maxalli ah oo horumarin doona nolosha jiilasha soo socda. Waxaan gudbinay sharcigii ugu saamaynta badnaa muddo tobanaan sano ah” ayay ku tiri Ilhaam Cumar Qoraal ay soo saartay.

Ilhan ayaa doorashada kaga guuleysatay Don Samuels oo isna ah siyaasi dimoqraadi ah. Waana marki labaad oo xiriir ah oo ay Don ku garaaceyso doorashada is reeb reebka kursiga degmada Shanaad.

Ilhaan Cumar ayaa sidoo kale waxaa ay ka hadashay arrinta falastiin iyo soo afjaridda xasuuqa Yuhuuddu ku hayso Shacabka reer Falastiin.

“Shaqadeennuna way ka fog tahay. Laga soo bilaabo ilaalinta daryeelka caafimaadka taranka si dib u habeyn loogu sameeyo Maxkamadda Sare si loo soo afjaro xasuuqa Gaza si loola dagaallamo dhibaatada cimilada – waxaan sii wadi doonnaa inaan u dagaallano adduunyo caddaalad ah” ayay tiri Ilhaan Cumar.

Waxaa intaas ay ku dartay inuu guulaystay dadaalkeedii iyo dhaq-dhaqaaqeedii, waxaana ay u mahadcelisay qof walba qayb ka qaatay guusha ay xalay gaartay”Caawa waxaa lumay dano gaar ah, waxaana guulaystey dhaqdhaqaaqeena. Waad ku mahadsan tahay qof kasta oo qayb ka ahaa. Qof kasta oo wax ku darsaday ayaa xilligan suurtageliyay”.