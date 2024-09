Kulankan oo ay isku yimaadeen haweenka Maamul Gobboleedyada dalka iyo haldoorka haweenka Soomaaliyeed ayaa looga hadlayay sidii haweenku uga muuqan lahaayeen nabadaynta, siyaasadda iyo dib u dhiska dalka. Qaar ka mid ah dumarka ka soo qeyb galay madasha ayaa sheegay muhiimada shirarka noocaan oo kale ah u leeyihiin, haweenka Soomaaliyeed. Waxa ay u sahlayaan in ay qarnaqsadaan, isla wadaagan arragtiyo iyo waxyaabaha loo baahanyahay in kor loo qaado ama wax laga beddelo.

Guddoomiye Ku Xigeenka Ururka Haweenka Soomaaliyeed, Marwo Warsan Xasan Xagar ayaa shirka ka sheegtay muhiimadda ka qeybgalka siyaasadda dalka.

“Waa in aynu fariisano miiska wadad hadalka. Waa in aan dumarka haldoor inoo ah ku garab istaagno sidii ay wax ula qaybsan lahayeen ragga, qaybna uga noqan lahayeen hogaanka dalka.”

Ruqiyo Maxamed Axmed, oo ka mid aheyd haweenkii ka soo qeybgalay ayaa tiri;

“haddii gabadh walba ilmaheeda ku barbaariso caddaalada iyo wax wadda qaybsiga, wax badan ayay bulshada ka beddelaysa. Waxa maanta dhibaatada nagu haya waa kii aan dhalnay iyo kii aan u dhaxnay, si aan u beddelno hab fikirkoda waa in aan aqalka ka soo bilowno.”

Guddoomiyaha Ururka Haweenka Jubaland marwo Faadumo Aadan Kateela, oo ka hadashay muhiimadda is taageerida gabdhaha ayaa tiri;

“gabdhahu waxa ay u baahan yihiin, in kor loo soo qaado oo aqoontooda la dhiso. Si aqoontooda loo dhiso waxa ay u baahan yihiin in loo sameeyo aqoon is waydaarsiyo iyo dhaqaale sidii ay haweenka kale aqoon u gaadhsiiyaan.”