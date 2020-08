Ra’iisul wasaarihii Lubnaan oo is casilay iyo sababta

Ra’iisul Wasaarihii dalka Lubnaan Hassan Diab ayaa is casilay, iyadoo dhawaan magaalada Caasimadda ah ee Beyruut ay qaraxyo xoogani ay gil gileen.

Wakaaladda Qaranka lubnaan aya lagu daabacay is casilaadda Ra’iisul wasaaraha, iyadoo xusid mudan tahay in ay is casilen qaar ka mid ah golahiisa wasiirada ka hor inta uusan ku dhawaaqan Hassan Diab is casilaaddiisa.

Sababta uu xilka uga tagay ayaa ah saameyntii ka dhalatay qaraxii ruxay magaaladda Caasimadda Dalka Lubnaan gaar ahan dekadda Magaladaas.

Weerarkii Beyruut ayaa waxaa ka dhashay caro dadweyne oo aad u xooggan waxaana dadka shacabka ah ee u dhashay Lubnaan ay eedde iyo taxadar la aanta dusha u saareen mas’uuliyiinta dalka oo uu ugu horreeyo Ra’iisul wasaaraha shaqada ka tagay.

Shacabka ayaa dal baday is beddel dhab ah ioo lagu sameeyo hoggaanka dalka, waxaana arrintaan uu sameeyay Ra’iisul wasaaruhu loo arkaa in ay qayb ka tahay isbeddelka sare ee dalka.

Qaraxii ka dhacay Lubnaan ayaa waxaa ku dhintay dad aad u badan oo shacab ah, waxaana tirade guud lagu sheegay in kabadan 160 qof oo dhimasho ah iyo 5,000 dhaawac ah.