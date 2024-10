Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta si rasmi ah tababar ugu soo xiray saraakiil iyo saraakiil xigeenno ka tirsan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Komaandooska Danab, kadib xaflad ballaaran oo ka dhacday xerada Dugsiga Tababarka ee loogu magac daray Halyeey Gaashaanle Xasan Tuurre, oo ku taalla Gobolka Shabeellaha Hoose.

Xafladda oo ahayd mid sare loogu qaadayay niyadda iyo dhiirrigelinta ciidamada cusub ayaa waxaa goob joog ka ahaa saraakiil sar sare oo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka, madaxda maamulka gobolka, iyo wakiillo ka socday dowlado shisheeye oo taageera tababarka iyo qalabeynta ciidamada Danab.

Madaxweynaha oo khudbad dheer ka jeediyay madasha ayaa uga mahadceliyay saraakiisha iyo askarta dedaalkooda, isagoo ku boorriyay inay kaalin weyn ka qaataan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la sii xoojiyo awoodda ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Danab, oo door muhiim ah ka qaadanaya howlgalada dib u xoreynta gobollada ay wali ku sugan yihiin Al-Shabaab. Wuxuu sheegay in ciidamadaan cusub ay ka mid noqon doonaan hawlgallada qorshaysan ee looga gol leeyahay in lagu soo afjaro AS.

Madaxweynaha ayaa sidoo kale fursad ka faa’iideystay inuu ku booqdo xeradaas ciidamada qaybaha kale ee tababarka ku jira, isagoo dhiirrigeliyay shaqada adag ee ay hayaan, kuna nuuxnuuxsaday in la isla og yahay baahida loo qabo inay noqdaan cudud difaac oo awood badan leh.