New York, USA, (Dalsan Media) – Duuliye diyaaradda Turkish Airlines ayaa geeriyooday kadib markii uu cudur ku soo booday inta uu ku gudajiray duullimaadkiisa, taasoo qasabtay in diyaaradda Turkiga ay ku degto xaalad degdeg ah magaalada New York, sida ay sheegtay shirkadda diyaaradaha.

Diyaaradda ayaa ka kacday magaalada Seattle ee xeebta galbeed ee Mareykanka fiidnimadii Talaadada, sida uu afhayeenka shirkadda, Yahya Ustun, ku daabacay barta X, oo hore loogu yaqaanay Twitter.

“Duuliyaha diyaaradda Airbus 350… ee duulimaadkeedu ahaa TK204 ee ka soo dhooftay Seattle kuna socotay Istanbul ayaa cudur ku soo booday inta uu duulayay,” ayuu ku yiri.

“Kadib markii la isku dayay in la siiyo gargaarka degdegga ah oo aan guuleysan, shaqaalaha diyaaradda oo uu kamid yahay duuliye kale iyo kaaliyihiisa ayaa go’aansaday in diyaaradda loo dejiyo xaalad deg-deg ah ahaan, hase yeeshee wuxuu geeriyooday kahor inta aan la degin.” Ayuu hadalkiisa ku daray afhayeenku.

Duuliyahan oo 59 jir ahaa, kana shaqeynayay shirkadda Turkish Airlines tan iyo 2007, ayaa maray baaritaan caafimaad bishii Maarso, kaasoo aan muujin wax dhibaatooyin caafimaad ah, sida laga soo xigtay afhayeen Yahya Ustun.