Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta hortagey baarlamaanka maamulkaas,halkaas oo uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanayesa.

Madaxweyne biixi ayaa soo hadal qaadey heshiiskii xaaraanta ahaa ee sanadkan bilawgiisii uu la agaley Abey Ahmed raysal wasaraaha dawlada Itoobiya,mar uu ka hadlaayey ayuu yidhi.

“Itoobiya waxaa u daran bad madow inagana waxaa inoo daran ictiraaf” hadalka Biixi ayaa laga dheehan karaayey sida Soomaaliladn uga go,antahay in ay fuliyaan heshiiskan.

Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa heshiiskan si adag u burisey iyadoo cadaadisyo diblumaasiyadeed saartey maamulka Itoobiya,ugana digtey in ay ciidamadeedda soo galiso gudaha dalka.

Dhawaan ayey ahayd markii Itoobiya horgeysey baarlamaankeedda heshiiskan,si loo meel mariyo madaxdeena waxa ay sheegaan in ay Itoobiya muhiim u tahay in ay aado gacan badda cas.

Madaxda dawladda Itoobiya ayaa ku sheegey imaanshiyaha gacanka badda cas in nabadda geeska iyo adduunka ay ku jirto,hayeeshee taas badalkeedda dawladda Soomaaliya ayaa qaadey talaabooyin culus oo ay ugu horeyso,in safiirkii ku matalaayey Adis Ababa ay lasoo baxey lana cayriyey kii Itoobiya ku metelaayey Muqdisho.

Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in Itoobiya diyaar u tahay in ay aqoonsato Soomaaliland dhawaana la fulinaayo heshiiska rasmiga ah,kaas oo ka dhigan in Itoobiya gudaha Soomaliladn amase xeebeheeda deganan doonaan muddo 50 sano ah.

Geesta kale madaxweyne biixi ayaa shaaca ka qaadey in magaaladda Hargeysa ay yaalaan afar diyaaradood oo lagu taba baraayo dhalinta Soomaaliland,waxana uu Biixi daboolka ka qaadey in ay yeelanayaan Soomaliland Airline.