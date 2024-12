Madaxweynaha Eritrea, Isaias Afwerki, iyo Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa xalay wada-hadallo dheer oo saacado badan qaatay ka yeeshay Aqalka Madaxtooyada ee magaalada Asmara. Kulanka labada madaxweyne ayaa si qoto dheer loogu gorfeeyay xoojinta xiriirka labada dal, xaaladaha gobolka, iyo arrimaha caalamiga ah ee khuseeya Geeska Afrika.

Madaxweyne Isaias Afwerki ayaa si cad u sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la joojiyo faragelinta dibadda ee lagu hayo arrimaha gudaha Soomaaliya, isagoo tilmaamay in faragelintaasi ay sii xumeyneyso colaadaha iyo qalalaasaha ka jira gobolka. Waxa uu hoosta ka xariiqay in faragelintaasi ay khatar gelinayso nabadda Soomaaliya iyo guud ahaan danaha gobolka Geeska Afrika.

Kulankan, oo ahaa mid xasaasi ah, ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii labada dal u xoojin lahaayeen xiriirka iskaashiga ee taariikhiga ah, iyo sidii loo hubin lahaa xasilloonida iyo nabadda Soomaaliya. Labada madaxweyne ayaa si isku mid ah u caddeeyay in xasilloonida Soomaaliya ay muhiim u tahay nabadda iyo xasilloonida guud ee gobolka Geeska Afrika.

Madaxweynaha Eritrea ayaa sidoo kale xusay in heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Asmara, oo dhexmaray Soomaaliya, Masar, iyo Eritrea, uu ahaa tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka iskaashi ee taariikhiga ah, iyadoo sidoo kale loo dammaanad qaaday nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya, iyo horumarinta danaha guud ee gobolka iyo Badda Cas.