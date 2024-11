Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka (SoDMA) Md. Maxamuud Macallin Cabdulle oo qeyb ka ah madaxda Soomaaliya ku matalaysa shir-weynaha caalamiga ah ee COP29 oo hada ka socda magaalada Baku, wadanka Azerbajan, ayaa qeeyb ka ahaa madaxdii ka hadashay shir muhiim ahaa oo looga hadlayay saameeynta la filayo in ay gobolka bariga afrika ku yeelan karto xaaladda La Nina iyo abaarta ay ku keeni karto guud ahaan gobolka.

Hadal muhiim ah oo uu ka jeediyay shirka ayaa wuxuu gudoomiyuhu hoos ka xariiqay in ay muhiim tahay in hada tahay wakhtiga saxda ah ee mudan in la qaado tallaabooyin loogu diyaargaroobayo abaarta la saadaalinayo iyadoo la xoojinayo nidaamka bixiya digniinaha iyo in la xaqiijiyo in ay digniinuhu gaaraan dhamaan shacabka ay saameeynkarto abaartu.

Waxaa sidoo kale shirkaas qeeyb ka ahaa madaxa urur goboleedka IGAD, iyo wasiiro ka kala socday Dowladaha Djiibuuti iyo Ethopia.