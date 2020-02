Akhriso:-Musharaxiin Mucaarad ahaa oo taageeray Doorashadii Galmudug

Laba Musharax oo kamid ahaa Musharaxiin u taagneyd qabashada xilka Madaxweynaha maamulka Galmudug, sidoo kalena qaaday Doorashada ayaa taageeray Doorashadii ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb ee lagu doortay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ay tageersan tahay dowladda Federaalka.

Cabdi Dheere iyo Cabdullaahi Faarax Wehliye ayaa qoraalo ay soo saareen waxaa ay ku sheegeen inay soo dhaweeynayan Doorashadii uu kusoo baxay Madaxweyne Axmed Qoorqoor oo maalin kahor lagu doortay Magaalada Dhuusamareeb, iyagoona u hambalyeeyay.

Sidoo kale labada Mas’uul ayaa waxaa ay sheegeen inay u tanaasuleen danta reer Galmudug, iyagoona Madaxweynaha Cusub ee Galmudug ugu baaqay inuu ka shaqeeyo horumarka deegaanada maamulkaas.

“Si kastaba ha ahaatee waxaan yaqiinsanahay in xaaladda dadka iyo deegaanka Galmudug aanu maanta xamili karin is qabqabsi hor leh oo horseedi kara in gebi ahaanba maamulku burburo, sidaas darteed waxaan go’aansaday in aan u tanaasulo maslaxada guud, uguna baaqo walaalaha kale in la isku tanaasulo lagana wada shaqeeyo maslaxada guud, Waxaan u hanbalyeynayaa walaalkey Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) oo loo doortey madaxweynaha dowlad gobaleedka Galmudug iyo madaxweyne kuxigeenkiisa Cali Daahir Ciid, waxaana eebe uga baryayaa inuu la garab-galo xilka culus iyo howsha balaaran ee u loo igmaday” ayuu yiri Cabdi Dheere.

Cabdullaahi Faarax Wehliye ayaa isna waxaa uu qoraalkiisa ku yiri “Hadaba anigoo og wadadii dheereed ee loo soo maray isku keenista Galmudug, isla markaana ilaalinaya midnimada iyo wadajirka Galmudug waxaan umadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug u cadeynayaa inaan soo dhoweynayo natiijadii kasoo baxday doorashadii Madaxweynaha iyo Madaxweyne Kuxigeenka Dowlad Goboleedka Galmudug ee lagu doortay Axmed Cabdi Kaariye iyo Cali Daahir Ciid. Waxaan leeyahay Hambalyo, xilkana Allaha idinku asturo. Waxaana u balan qaadayaa inaan si buuxda ula shaqeyn doono Inshallah.

Si kastaba labadaas Mas’uul ayaa waxaa kasii horeeyay oo Doorashadii Madaxweyne Qoorqoor uu kusoo baxay taageeray Kamaal Guutaale, isagoona u hambalyeeyay Qoorqoor, sidoo kalena ugu baaqay inuu ka shaqeeyo danta Galmudug.