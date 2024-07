Dowlada Soomaaliya ayaa jawaaba adag siisey,siyaaasiyiin Warbaahinta ka sheegay in Villa Somalia ku fashlintay dagaalka lagula jiro Al Shabaab.

Wasiir ku xigeeenka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya oo wareysi siiyey BBC Somali ayaa ku tilmey in shaqsiyaad ku fashilmey,siyaasadda ay Warbaahinta la taagan yihiin in cadawga umada dhibaateeya badhitaarayaan.Siduu u dhigay hadalka Wasiirka.“Runtii waaan ka xumahay in siyaasiyiinta Soomaaliyeed macaash ka raaadiyaan in cadawga umada Soomaaliyeed ee Khawaariijtu ugu horeeyaan nooleeyaan”.

Wasiir Cadaala ayaa si cadhale ula Hadley xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dowlada ku eedeeyey in ay ku fashilantey halganka dalka lagu xoreynaayo.“Waa cadeysteen in Al Shabaab afka ay ku tageeraan waxaanad arki kartaa waxa ay qoraan Guulaha dadka Soomaaliyeed iyo Dowladu gaarayso kama hadlaan mana bogaadiyaan badalkeed waxa ay jeclaan lahayeen u hamuun qabaan in dalka lga guuleysto cadawga Khawaariijta ay niyad yeeshaan”

Wasiir Cadaala ayaa wareysi si adag ugu difaacay xukuumadda uu ka tirsan yahay,taas badalkeeda waxa uu Madaxweyne Farmaajo ku eedeyey in uuna Al Shabaab dagaalki loo baahnaa uuna ku qaadin.