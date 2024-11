Xarunta uu ka socdo shirweynaha caalamiga ah ee COP29, ee dalka Azerbaijan waxaa ka furmay kalfadhigii 3-aad ee shirka sanadlaha ah ee ay isugu yimaaddaan wadamo ay Soomaaliya ka mid tahay, taas oo loo doortay in uu ka hirgalo hindisaha xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay uu ku doonayo in digniinaha masiibooyinka la gaarsiiyo qof kasta sanadku markuu yahay 2027-ka, (Early Warning for All – EW4ALL by 2027).

Waxaa shirkan gudoominayay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, sidoo kale waxaa iyadana halkaas goobjoog ka ahaa hay’adaha hoggaanka u haya tiirarka uu ka koobanyahay hindisaha Early Warning for All (EW4ALL), ee kala ah UNDRR, WMO, ITU iyo IFRC.

Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka (SoDMA) Maxamuud Macallin Cabdulle oo shirkaas lagu casuumay ayaa si gaar ah iyo si guud-ba warbixin ka siiyay halka uu marayo geedi-socodka hirgalinta hindisaha Early Warning for All (EW4ALL) ee Soomaaliya.

Bishii Oktobar 2023-ka ayey ahayd markii si rasmi ah Xukuumadda Jamhuuriyadda Fadaraalka ee Soomaaliya ugu magacawday hay’adda SoDMA in ay hoggaamiso dhammaan howlaha la xiriira hindisaha Early Warning for All (EW4ALL) ee Soomaaliya.