Ciidamada ammaanka ee Gobolka Bari, gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Boosaaso, ayaa xalay soo bandhigay agabyo halis ah oo laga helay guriga ninkii ajnabiga ahaa ee ay ciidamadu dileen kadib markii uu isku dayay in uu aasayo miino.

Agabka la helay waxaa ka mid ahaa qaraxyo, bambooyin, iyo qalab kale oo laga yaabo in uu qorsheynayay in uu u adeegsado weerarro ka dhan ah shacabka iyo ciidamada ammaanka.

Taliska Qeybta Booliiska Gobolka Bari ayaa bulshada magaalada Boosaaso ku boorriyay in ay si taxadar leh u eegaan deegaanka, iyagoo ugu baaqay in qof kasta oo laga shakiyo in uu khatar ku yahay ammaanka magaalada si degdeg ah loo soo sheego.

Taliska ayaa sidoo kale sheegay in hawlgallada ammaanka ee socda ay muhiim u yihiin sugida nabadgelyada iyo in looga hortago qorshayaasha kooxaha gobolka ka howlgala.

Sidoo kale, Ciidamada Difaaca Puntland ayaa maanta ku guuleystay in ay soo ridaan laba drone oo laga soo raray goobaha Daacish, kuwaas oo lagu dhex rakibay qaraxyo. Drones-kan, sida la sheegay, ayaa ahaa kuwo qorshuhu ahaa in lagu weeraro ciidamada ammaanka, laakiin ciidamadu waxay ku guuleysteen in ay ka hortagaan isku daygaasi.

Hawlgalka la-dagaallanka argagixisada ee Puntland, oo ay hogaaminayaan Ciidamada Daraawiishta, ayaa sheegay in tirada drones-ka ay soo rideen 24-kii saac ee u dambeeyay ay aad u hoos u dhacday.

Tani waxay muujineysaa in awoodda kooxda Daacish ay si weyn u wiiqantay, iyadoo ciidamada ammaanku ay si joogto ah ula dagaallamayaan Daacish..

Ciidamadu waxay hadda xoogga saarayaan inay si buuxda u la wareegaan deegaannada ay Daacish ka joogaan iyo inay ka hortagaan weerarro kale oo ay kooxahani ka sameeyaan goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan. Xaaladda ammaanka ee gobolka Bari ayaa si weyn u adkaatay, iyadoo ciidamada Puntland ay ku guuleysteen in ay baabi’iyaan awoodda kooxda Daacish ee gobolka ka jirta.

Dagaalamaha la toogtay ayaa ahaa ajnabi ka tirsan kooxaha Daacish ee ka howlgala Gobolka Bari, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada ammaanka.