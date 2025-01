Warar kala duwan ayaa laga helayaa laba nin oo ajnabi ah, kuwaas oo lagu qabtay magaalada Garoowe, xarunta maamulka Puntland. Wararku waxay sheegayaan in labada nin ee la qabtay ay ka soo jeedaan dalka Itoobiya, waxaana gacanta ku dhigay ciidamada Booliska Puntland gaar ahaan qaybta Gobolka Nugaal.

Waxaa la sheegay in mid ka mid ah raggaasi uu xirnaa dhar dumar, taasoo sababtay in dadka deegaanka ay ku wareeraan oo ay is weydiiyaan sababta ka dambeysa falkaasi.

Ilaa iyo hadda, sababta rasmiga ah ee labada nin ku qasabtay inay dharka dumarka xirtaan ayaa si dhab ah loo ogaan waayay. Si kastaba ha ahaatee, waxay isku ekaysiiyeen haweenka, taasoo keentay in ciidamada Booliisku ay si taxadar leh u baarayaan xaaladdan.

Ciidamada laanta CID ee qaybta gobolka Nugaal ayaa bilaabay baaritaan ballaaran oo lagu ogaanayo xogta la xiriirta labada nin ee la qabtay. Baaritaanka ayaa sidoo kale ku saabsan sababaha ay labadan iyo xiriir kasta oo ay la leeyihiin dadka deegaanka iyo xaaladaha kale ee ka jira magaalada Garoowe.

Booliska Garoowe ayaa fariin u diray shacabka deegaanka, iyagoo ugu baaqay inay si degdeg ah u soo wargeliyaan haddii ay arkaan shaqsiyaad ay ka shakiyaan ama ay u muuqdaan kuwo khatar ku ah ammaanka magaalada.

Dadka deegaanka ayaa si weyn uga warqabey xaaladda socda, waxaana laga dhawaajiyay in la xoojiyo wada-shaqeynta bulshada iyo ciidamada si loo hubiyo nabadgelyada magaalada.

Dadka Itoobiyaanka ah ee ku nool Puntland ayaa si weyn ugu dhex milan bulshada Soomaaliyeed, waxaana ay qayb muhiim ah ka yihiin dhaqaalaha iyo ganacsiga magaalooyinka waaweyn ee dalka, sida Garoowe, Boosaaso, iyo magaalooyinka kale ee muhiimka ah.

Magaalada Boosaaso si gaar ah waxaa ku badan dad u dhashay Itoobiya, kuwaasoo ganacsi iyo hawlo kale oo nololeed ka sameysta. Tani waxay sii kordhisay isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyo ajnabiga ah ee ku nool deegaannada Puntland.

Dhinaca kale, natiijada kasoo bixi doonta baaritaanka socda ee lagu sameynayo labada nin ee la qabtay ayaa si weyn loo sugaa, iyadoo la filayo in baaritaankaasi ay keeni doonto in la ogaado sababta dhabta ah ee ka dambeysa falkaas.

Booliska iyo laamaha ammaanka Puntland ayaa sheegaya inay si buuxda u sii wadi doonaan baaritaannada, iyagoo sidoo kale dadka deegaanka uga digaya inay si taxadar leh u fiiriyaan dhaqanka iyo dhaq-dhaqaaqyada dadka ku nool magaalada.

Marka laga eego guud ahaan xaaladda, baaritaanka labada nin ee la qabtay ayaa noqon doona mid muhiim u ah fahamka guud ee amniga magaalada Garoowe, iyada oo sidoo kale la xoojinayo dadaallada lagu xaqiijinayo nabadgelyada iyo wada-shaqeynta bulshada iyo ciidamada ammaanka. Warar dheeraad ah ayaa la filayaa in dhawaan la soo saaro, taasoo ka dhigan in baaritaanka uu si dhakhso ah u socdo.