Cali Jeylaani Suufi, oo si weyn loogu yaqaan magaca Jeekeey, ayaa ka mid ahaa shaqsiyaadka sida weyn looga garanayo turjumaadda aflaanta caalamiga ah ee loo beddelo afka Soomaaliga.

Jeekeey waxa uu ka mid ahaa aas-aasayaashii keenay in filimaanta ajnabiga ah lagu turjumo afka hooyo, taas oo kor u qaadday fahamka iyo daawashada filimaanta dad badan oo Soomaali ah.

Bilowgii Shaqadiisa

Jeekeey waxa uu muddo ka badan 30 sano ka shaqeynayey turjumaadda filimaanta, isagoo ka mid ahaa dadka fara ku tiriska ah ee yaqaanna luqadda Hindiga, taas oo ka caawisay inuu si xirfad leh u turjumo aflaamta Bollywood-ka. Waxa uu hormuud u ahaa in shirkado iyo studioyo badan oo Soomaaliyeed ay bilaabaan turjumaadda filimaanta, taas oo horseeday in Soomaali badan ay helaan madadaalo ay fahmayaan.

Shaqadiisu waxay ahayd mid uu si hagar la’aan ah ugu huray waqti iyo dadaal, waxaana uu caan ku noqday codkiisa gaarka ah, kaas oo dad badani ay filimaanta kala garan jireen. Wuxuu gaaray heer ay xitaa jilaayaasha caalamiga ah lagu bartay codkiisa, taas oo muujinaysa heerka uu gaaray xagga turjumaadda.

Dhibaatada Ku Jirtay Shaqada Turjumaadda

Inkasta oo shaqadiisu ay ahayd mid caan ah, Jeekeey wuxuu marar badan la kulmay caqabado badan oo la xiriira mushaarka iyo ixtiraam la’aanta ay la kulmaan dadka ka shaqeeya turjumaadda aflaanta. Waxa uu sheegay in shirkadaha ay si sahlan u eryaan shaqaalaha marka filimaanta la turjumayo ay kala kiciyaan, taasoo dadka ka shaqeeya ka dhigaysa kuwo aan lahayn xasillooni shaqo.

Wuxuu sheegay in shaqo la’aanta ay sabab u noqotay dhalinyaro badan oo si fudud u galay turjumaadda iyagoo aan lahayn waayo-aragnimo badan, taas oo dhalisay in dadkii hore boosaskoodii laga saaro. Waxa kale oo uu xusay in shirkado badani ay shaqaalaha ku badalaan dad diyaar u ah inay bilaash ku shaqeeyaan, taas oo ka dhigtay shaqadii mid aan lahayn ixtiraamkii hore.

Go’aanka Uu Qaatay

Kadib 30 sano oo uu ku jiray turjumaadda filimaanta, Jeekeey wuxuu si lama filaan ah u shaaciyey inuu gebi ahaanba ka baxay shaqadaas, sababtuna ay tahay in uu dareemay in lacagta uu ka helayey aysan xalaal ahayn. Wuxuu xusay in muddo dheer uu shaqadaas ku jiray, balse aysan jirin wax hanti ah oo uu ka helay.

Wuxuu cadeeyay in xitaa isagoo muddo dheer shaqeynayey uusan weli helin fursad uu guri ku dhisto, taasoo keentay inuu shaki geliyo shaqadiisa. Wuxuu sidoo kale xusay in uu dareemay in turjumaadda aflaanta aysan lahayn barwaaqo, isla markaana aysan jirin wax horumar ah oo ay shaqaaluhu ka helayaan.

“900 dollar bishii ayaan ku qaadan jiray turjumidda filimaanta, laakiin waa lacag aan xalaal ahayn, waayo 30 sano ayaan shaqeynayey hal jiingad xitaa kama dhisan. Waa sababta aan uga haray shaqadaan,” ayuu yiri Jeekeey.

Markii uu ka baxay turjumaadda aflaanta, Jeekeey wuxuu sheegay inuu xooga saari doono barnaamijyada Youtube-ka iyo sameynta sheekooyin diiniga ah iyo documentary-yada caadiga ah. Wuxuu carrabka ku dhuftay in filimaanta qaar iyo heesaha ay leeyihiin ereyo aan ku habboonayn bulshada Muslimka ah, taasoo sababtay inuu dadka uga digo.

Sidoo kale, wuxuu xusay in markii uu ka tagay turjumaadda aflaanta, saaxiibo badan oo uu lahaa aysan taleefanka ka qaban, taas oo muujinaysa sida shaqadaasi ay uga saameysay xiriirkii uu la lahaa dadka kale.

Jeekeey wuxuu ahaa shaqsi saameyn ku lahaa turjumaadda filimaanta af-Soomaaliga, balse ugu dambeyn wuxuu go’aansaday inuu ka tago shaqadaas sababo la xiriira mushaar la’aan, ixtiraam la’aan iyo aragtidiisa diineed ee ku saabsan xalaalnimada shaqada. Wuxuu hadda wajahaya mustaqbal cusub oo uu diiradda saarayo waxbaridda iyo u adeegidda bulshada Soomaaliyeed qaab ka duwan sidii hore.

Go’aankiisa ayaa noqday mid laga hadal hayo, gaar ahaan iyadoo ay jiraan dhalinyaro badan oo weli ku sii jira turjumaadda, kuwaas oo laga yaabo inay la kulmaan dhibaatooyin la mid ah kuwii Jeekeey la soo daristay.

Sida ay noqon doonto mustaqbalkiisa cusub iyo sida uu bulshada ugu faa’iideyn doono, waa arrin mudan in la dhugto, oo il-gaar ah lagu hayo.