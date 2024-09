Taliska Ciidanka Booliska Puntland ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan xubin ka tirsan burcad-badeeddii qabsatay markabkii MV Abdalla, kaas oo madax-furasho lacageed lagu sii daayay. Qoraal ay soo saareen booliska ayaa lagu sheegay in hawlgalkan si wadajir ah ay u fuliyeen Ciidanka Booliska Puntland iyo kuwa PMPF (Puntland Maritime Police Force), waxaana la qabtay eedeysane Cabdiqani Dayib Awnuur, oo loo yaqaan “Soolle.”

Hawlgalka oo dhacay waaberigii hore ee saaka, ayaa ka dhacay degmada Eyl ee gobolka Nugaal, gaar ahaan xeebaha ku teedsan degmada iyo deegaanada ku xeeran, halkaas oo eedaysanuhu ku dhuumaaleysanayay muddo ka dib afduubkii markabka MV Abdalla. Ciidanku waxay heleen xog sugan oo ku saabsan halka uu ku sugnaa Cabdiqani, taas oo horseedday in lagu guuleysto qabashadiisa.

Markabkan MV Abdalla ayaa waxaa la afduubay 12-kii March 2024, waxaana laga qaatay madax-furasho dhan 5 milyan oo doolar ka hor intii aan lasii deyn 13-kii April ee isla sannadkaas. Afduubkaas ayaa noqday mid si weyn looga hadal hayay caalamka, iyadoo Puntland ay ku dadaaleyso ciribtirka burcad-badeedda weli ku sugan xeebaha Soomaaliya.

Booliska Puntland ayaa sheegay in hawlgallada lagu beegsanayo kooxaha burcad-badeedda la sii wadi doono, iyadoo dowladda Puntland ay xooga saarayso nabadgelyada badda iyo in la joojiyo falalka burcad-badeednimo ee khatar ku ah ganacsiga caalamiga ah iyo amniga deegaanka. Taliska Ciidanka Booliska Puntland ayaa xusay in baaritaano dheeraad ah lagu sameyn doono eedeysanaha la qabtay, si loo horgeeyo cadaaladda.

Hawlgalka lagu soo qabtay Cabdiqani Dayib Awnuur ayaa ah tallaabo kale oo muhiim ah oo ka mid ah dadaallada joogtada ah ee lagu dabar-gooynayo burcad-badeednimada iyo xoojinta amniga badda, gaar ahaan xeebaha gobollada Bari iyo Nugaal oo ah meelaha ay kooxaha burcad-badeeddu inta badan ka howlgalaan.