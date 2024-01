NISA oo Sheegtay in qaar ka mid ah Shaqaalaha Hormuud ay Al-Shabaab la shaqeeyaan

Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka ayaa sheegtay in iyada oo ka duuleysa codsi uga yimid Shirkadda Hormuud, 26-kii bishii December 2023-kii ay ku waydiisatay in ay ka caawiso dhibaato ay kala kulantay Alshabab, waxaana intaas ay ku dartay NISA in baaritaan ay sameysay ay ku ogaatay in qaar ka tirsan shaqaalaha Hormuud ay wada shaqayn iyo xiriir la leeyihiin AL-Shabaab.

NISA waxaa ay shirkadda HORMUUD ku eedaysay inay diiday wadashaqayntii iyo ka jawaabista codsiyadii loo diray, waxayna fakisay eedeysanayaashii ka tirsanaa howlwadeennadeeda.

“Ugu dambeyntii, Hay’addu iyada oo gudanaysa waajibaadkeeda, waxa ay qaadday tallaabo waajib gudasho ah oo waafaqsan sharciga, waxayna soo xirtay qaar ka mid ah Howlwadeennada Shirkada oo is hortaag ku sameeyay shaqada Hay’adda” ayaa lagu yiri Qoraalka NISA

