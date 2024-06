Dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegay in ay wadahadal la fureyso dawlada Eithopia.isuguna imaanayaan dalka Turkiga.

Baraha bulshadda ayuu warkan, si weyn ugu faafey saacadihii aynu soo dhaafney.Waxaa sidoo kale tooshka ku ifiyey xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdisahakuur Warsame oo kamida siyaasiyiinta ugu tunka weyn Soomaaliya.

Qoraal uu ku baahiyey bartiisa Facebook ayuu ku yidhi”Go’aanka lagu diiday heshiiskii Is afgaradka ee dhex maray dolwadda Itoobiya iyo Somaliland wuxuu ahaa mid qaran oo xukuumadda, labada aqal ee Baarlamaanka iyo siyaasiinta mucaaradka oo dhami isku raaceen”.

Xildhibaanka ayaa dawlada uga digey in ay arintaas ka qariyaan,Shacabka Soomaaliyeed“Waxaan muuqata in uu is-beddelay go’aankii xukuumadda ee ahaa in aysan wadahadal fool ka fool ah la galaynin Itoobiya ilaa iyo inta ay ka noqonayso isfahamka, aqoonsanaysana midnimada, wadajirka iyo gobbonimada qaranka Soomaaliya”.

Xildhibaanka aya xukuumadda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ka Codsadey,in ay cadeyaan warkan waxa ka jira iyo sababaha keenay in wadahal lala furo Ethopia.“Waxaan ka rabnaa Madaxweynaha oo hoggaan u ahaa hawshan in uu ballaariyo talada ku aaddan arrintan ee uusan kaligii isku koobin. Waxaa kaloo muhiim ah in la caddeeyo sababaha keenay is-beddelka Mowqifka xukuumadda”.

Warbaahinta qaar ayaa daabacay,in warkan baahisey Wasaaradda Arimaha Dibadda.balse ilaa hadda waraaqda baraha bulshada qabsatey kam ay jawaabin masuuliyiinta dawladda.