Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe) ayaa shacabka ku dhaqan Hirshabeelle ugu baaqay in ay kaalin mug leh ka qaataan wejiga labaad ee lagu cirib tirayo dagaalamayaasha Al Shabaab.

Madaxweyne Guudlaawe oo ka hadlayay kulan sanadeed duco ah,oo lagu qabtay degaanka,Ceeloow ee Shabeellada dhexe ayaa intaa raaciyay degaanno badan oo ka tirsan War-sheekh ay ka socdaan mashaariic badan oo ay ka mid yihiin xarumaha Caafimaadka, goobo waxbarasho iyo Ceelal.

Madaxweynaha ayaa intii uu ku guda jiray kulanka ducada ah wuxuu booqday deegaanno dhowr ah oo hoos taga War-sheekh wuxuuna sheegay in ay dardar ku socdaan howlaha dib u xoreynta Hirshabeelle iyo wejiga labaad ee lagaallanka Al Shabaab, iyadoo taasina ay barbar socoto daadajinta nidaamka dowladnimada ama dhismaha golayaasha deegaanka.

Cali Guudlaawe Xuseen Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa dadka ku dhaqan degaannadaasi ka codsaday in ay ku garab siiyaan in wejiga labaad ee dib u xoreynta ay si weyn ugu qayb qaataan horumarka gobolka iyo in ay gacan ka geystaan dhismaha golayaasha deegaanka iyo amniga.