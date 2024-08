Somaliland ayaa si adag uga hortimid taageerada milliteri ee ay dowladda Masar u fidisay Soomaaliya, iyadoo tallaabadan ku tilmaantay mid khatar gelin karta xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Warsaxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa lagu caddeeyay in taageerada milliteri ee Masar siinayso Soomaaliya ay tahay mid walaac weyn ku abuurtay Somaliland, isla markaana ay noqon karto sabab keenta xasillooni darro iyo colaad cusub oo ka aloosanta gobolka.

Warsaxaafadeedka ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray ciidamada Masar ee la sheegay in ay imaanayaan Soomaaliya. Somaliland waxay ku baaqday in Beesha Caalamka ay si degdeg ah u cambaareyso taageeradan milliteri ee Masar iyo in laga hortago si looga fogaado khatar weyn oo ku timaadda amniga iyo nabadgelyada gobolka. Somaliland waxay sidoo kale sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin inay daawade ka noqoto tallaabooyinka halista ah ee laga yaabo inay wax u dhimayaan nabadda iyo xasiloonida Geeska Afrika.

Dowladda Somaliland ayaa tilmaantay in tallaabada ay qaaday Masar ay tahay mid saameyn ku leh amniga guud ee gobolka, gaar ahaan Somaliland. Waxay sheegtay in khataraha ka dhasha taageeradan milliteri ay tahay in si degdeg ah loo xalliyo si looga hortago waxyeelooyin kale oo ka yimaada arrintan.

Heshiiska difaaca iyo amniga ee dhexmaray dowladaha Soomaaliya iyo Masar, kaas oo sabab u noqday in Masar ay siiso Soomaaliya taageeradii milliteri ee ugu horreysay muddo afartan sannadood ah, ayaa dhaliyay walaac xooggan oo ay Somaliland ka muujisay saamaynta uu yeelan karo heshiiskan. Somaliland ayaa si cad uga digtay in taageeradan ay dhaawacdo isku dheelitirka amni ee gobolka, taas oo ay ku tilmaantay in ay u baahan tahay in si weyn looga fiirsado.