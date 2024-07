Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyey in uusan xilka madaxweynenimada u tartami doonin ee doorashadda dalka ka dhici doonta bisha november ee soo socota.

Madaxwyne Joe Biden ayaa in Muddo ah laga codsaneyey in uu arrinka shaaciyey kaddib markii culeyso kala duwan uga yimaadeen xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee uu ka tirsanyahay iyo khaladaad dhowr ah oo uu galay iyo weji gabixii ama ceebtii uu kala soo kulmey dooddii dhexmartey isaga iyo Donald Trump.

Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale galay khaladaad dhowr ah xilli uu shir jaraa’id ku qabtey aqalka ee looga taliyo dalka Mareykanka taasoo shaki gelisey awooddiisa in uu dalka sii maamuli karo Balse Joe Biden ayaa isagu sheegay Marka laga tago inuusan tartarkan ka qeyb galidoonin in uu weli awooddo in uu xilka si hufan u sii wado tan iyo xilliga uu xilkiisu ku egyahay