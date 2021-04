Imaaraadka Carabta oo hal arrin fiiso ugu diiday Haweeney Soomaali ah

Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ay diiday inay Fiiso Shaqo (A work Visa) siiyaan Haweeney haysata dhalashada UK, balse asalkeedu Soomaali yahay.

Haweeneyda Somali-British-ka ah oo lagu magacaabo Saamiya waxay Barteeda Twitterka ku shaacisay in Dugsi ku yaalla Imaraadka ka codsatay shaqo, balse markii dambe ay Waaxda Kheyradka Aadanaha ee dalkaasi (The Human Resources Department) (la soo xiriireen, kuna wargeliyeen inay Dowladda Imraadka diiday inay u soo saaraan Fiisaha Shaqo iyo in Codsigeeda lagala noqday (That her offer was revoked).

Waxay kaloo ay sheegtay in codsiga ay dirtay ku haminaysay inay u noqon doonto Riyo u rumowday (A drean come true). Qoraalkeeda waxay kaloo ku xustay in sababaha loogu diiday Fiisaha ay tahay iyadoo asalkeeda Soomaali yahay (A Somali descent), xitaa iyadoo ku dhalatay, kuna soo kortay UK.

Saamiya waxay soo bandhigtay nuqulada E-mail-adii ay dirtay oo ay Screenshots ka soo qaaday, oo ay ku sheegtay inay ka walaacsan tahay Cunsurinimada lagula kacay.

Dugsiga iyo Kaaliyaha Madaxa Macaallimiinta ee Dugsigaasi marnaba ma aysan beeninin in sababta shaqada loogu diiday tahay iyadoo gabadha asalkeeda Somali yahay (did not deny that the reason was her Somali heritage).

Dabayaqaaqadii Bishii November ee sanadkii hore, Dowladda Imaaraadka waxay dhaqan gelisay in la joojiyo in Fiisooyinka Socdaalka iyo Shaqada (Travel and work Visas) ee loo soo saaro Muwaadiniinta Soomaalida iyo kuwa 12 waddan oo badankooda Muslimiin ah (The United Arab Emirates (UAE) has suspended issuing travel and work visas for citizens of 13 mostly Muslim-majority countries).

Khilaafka labada dal ayaa ka sii daray labadii bilood ee ugu dambaysay, kadib, markii ay Dowladda Federalka ku eedeeysay Imaaraadka inay dhiirigelinayaan qorshe Afgembi ka dhan ah Madaxweyne Farmaajo.