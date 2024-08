Golaha Warbaahinta Madaxa Bannaan ayaa mar kale si buuxda u qaadacay in ay tabiyaan bandhigyada iyo doodaha Golaha Wasiirrada, iyaga oo ku adkeysanaya mowqifkoodii hore ee ahaa in ay ka fogaadaan howlo aysan qayb ka ahayn. Golaha ayaa aaminsan in doodaha ay madaxda sare qabtaan iyo bandhigyada waxqabadka ee Golaha Wasiirradu ay yihiin kuwo ka fog xaqiiqada, lagana dhuumanayo warbaahinta xorta ah si aanay u soo bandhigin xaqiiqada dalka ka jirta ee ay shacabka Soomaaliyeed iyo ra’yulcaamka u baahan yihiin.

Goluhu wuxuu xaqiijiyey in aysan tabin doonin wax kasta oo ay xafiisyada warfaafinta ee dowladda ku marin habaabinayaan xaqiiqada ka jirta Soomaaliya. Golaha ayaa ku adkeystay in ay sii wadi doonaan difaaca madaxbannaanida warbaahinta iyo soo bandhigista xogta dhabta ah ee bulshada Soomaaliyeed ay xaqa u leeyihiin.

Qoraalka ay soo saareen ayaa u dhignaa”Golohu isaga oo daba socda go’aankoodii ahaa in howl aanay qayb ka ahayn aysan lug ku yeelan doonin, waxaa uu u arkaa doodaha Madaxda sare ay ku qarinayaan xaqiiqada jirta iyo Banbaxa ay golaha wasiiradu ku soo bandhigayaan waxqabadkooda in uu yahay mid xaqiiqada ka fog, lagalana dhuumanayo warbaahinta xorta ah si aanay xaqiiqada ugu soo bandhigay ra’yulcaalamka iyo shacabka Soomaaliyeed intaba”.

Xukuumada Dan-Qaran ayaa baahisay dhawaan dood dhan ka rarnayd oo uu isu buun-buuninaayay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya isla markaas ay warbaahinta madaxa banaan ka gaabsatay,waxana ay isu raaceen in aan la tabin is mahadinta xukuumada Xamse.

Ugu danbayntii,Golaha Warbaahinta madaxabanaan waxaa uu xaqiijinayaa in aanay tabin doonin wax kasta oo ay xaafiisyadooda warfaafintu ku marin habaabinayaan xaqiiqada ka jirta dalka Soomaaliya.

Wabillaahi Tawfiiq.war iiga qor