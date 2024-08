Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax goordhow ka dhacay qaybo kamid ah magaalada Muqdisho, kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaraxa ayaa ka dhacay goob maqaayad ah oo ku taalla halka loo yaqaano Raanabootka, oo ku dhow xarunta degmada Dayniile ee gobolka Banaadir.

Wararka ayaa sheegaya in ku dhowaad 10 ruux ay ku dhinteen ama ku dhaawacmeen qaraxan, kuwaas oo ku sugnaa maqaayadda la qarxiyay. Dad goobjoogayaal ah ayaa xaqiijiyay in qaraxa uu ahaa mid aad u xooggan oo si weyn u saameeyay dadka ku sugnaa halkaasi.

Weerarkan qaraxa ah ayaa kusoo beegmaya xilli magaalada Muqdisho ay ka taagan tahay cabsi xooggan oo ku saabsan weeraro ay qorsheynayaan in ay fuliyaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Kooxaha reer galbeedka ee ku sugan Xalane iyo Qaramada Midoobay ayaa mar kale soo saaray digniin culus oo ku aaddan weeraro qaraxyo ah oo laga cabsi qabo inay ka dhacaan magaalada Muqdisho. Digniintan cusub ayaa lagu sheegay in ay heleen xog ku saabsan gawaari ay ka buuxaan walxaha qarxa oo lagu soo geliyay magaalada, kuwaas oo la qorsheynayo in lagu fuliyo weeraro cusub.

Digniinta waxaa sidoo kale lagu xusay in goobaha la beegsan karo ay ka mid yihiin baraha koontarool ee laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada, hoteellada ku yaalla caasimadda, waddada Maka Al-Mukarama, gaar ahaan Dabka, iyo xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis. Shacabka ayaa si gaar ah looga digay in ay tagaan goobahaas, maadaama ay suuragal tahay in maalmaha soo socda ay halkaasi weeraro ka fuliyaan kooxda Al-Shabaab.

Weerarkan iyo digniinaha soo baxay ayaa muujinaya in weli xaaladda amni ee Muqdisho ay tahay mid aad u kacsan, iyadoo digniinta la bixinayo inta badan ay la socdaan weeraro dhaca, inkastoo mararka qaar meelaha la filayay aanay waxba ka dhicin, balse la beegsado goobo kale oo aan la filayn.