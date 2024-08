Ganacsatada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay in ay berri, oo ay taariikhdu tahay 18-ka Agoosto, Albaabada la isugu dhufan doonaan ganacsigooda, si ay uga hor yimaadaan canshuuraha cusub ee ay dowladda federaalka soo rogtay. Go’aankan ayaa yimid ka dib markii ganacsatada Gobolka Banaadir ay sheegeen in aysan oggolaan doonin canshuurta iibka ee la doonayo in laga jarro koontooyinka ganacsigooda.

Suuqyada ugu waaweyn ee Muqdisho, sida Suuqa Bakaaraha iyo Suuq Bacaad, ayaa la filayaa inay xiri doonaan, taasoo laga cabsi qabo inay saamayn weyn ku yeelato dhaqdhaqaaqa ganacsi ee caasimadda. Ganacsatadu waxay sidoo kale ku boorinayaan dadka reer Muqdisho in ay caawa iibsadaan wixii ay u baahan yihiin, maadaama suuqyada la xirayo.

Qoraal ay soo saareen ganacsatada ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay tahay mid lagaga soo horjeedo canshuurta cusub ee iibka oo dhan 5%, taas oo ay sheegeen in aanay wax la tashi ah lagala samayn.

Go’aankan ayaa kusoo beegmaya xilli uu khilaaf xooggan ka taagan yahay arrimaha canshuuraha, iyada oo maamulka Jubbaland uu noqday maamulkii ugu horreeyay ee ka hor yimaada tallaabadan dowladda federaalka.

Madaxwaynaha Jamuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa caawa jeediyay khudbad dhinacyo badan oo badi uu diirada ku saray arintan,ay ganacsatadu cashada ka yihiin.Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ay la fariisteen ganacsatada,Soomaaliyeed balse waxaa hal baxaad lacagu lisay ka dhigtay warka madaxwaynaha warqadan hoose oo ku faaftay baraha bulshada.