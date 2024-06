Dawladda Soomaaliya ayaa si adag uga jawaabtey warbixin,xaasxaasiya ooay shaley ay baahisey wakaalada wararka ee Reuters,Warbixinta ayaa lagu sheegay in dawladda Soomaaliya codsatey,in hawlgalka ciidamadda shisheeye ee ku sugan dalka bixi taankooda dib loo dhigo ilaa bisha September.

Ciidamadda Atmis ayaa lagu waday in 4000 oo askari ka baxaan dhammaadka bishan June dalka,Si kastaba La-taliyaha Amniga Qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macallin ayaa sheegay in wax-ka-bedelka jadwalka bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta in ayna waxba iska badalinisagoo ku tilamaamey warbixinta in ay tahay ka badbadin.

Waxa uu ku tilmaamay qorshaha in uu yahay mid looga fogaanayo faaruq farsamo xilliga kala-guurka.

Midowga Yurub iyo Mareykanka, oo ah labada maal-geliye ee uga sarreeyaa ee ciidamada ATMIS, ayaa lagu warramay in ay doonayaan in la dhimo tirada nabad-ilaaliyaasha sababo la xiriira walaacyo laga qabo maal-gelintooda mustaqbalka, sida ay sheegeen afar ilo-wareed diblomaasi iyo sarkaal Ugandan ah.

Wada-hadallada ku saabsan ciidamada cusub ayaa noqday kuwa adag, ayada oo Midowga Afrika uu doonayey sharciyad ka xoog badan kan ay Soomaaliya ogoshahay, sida ay sheegeen ilo-wareedyo.

Dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan shaaca ka qaadey in ciidamadda Itoobiya,dalka laga saaraayo maadaama uu dalkaasi kusoo xad-gudbey dhulka Soomaaliyeed.

Lataliyaha Amniga qaranka ayaa carabka ku adkeeyey in ay baxayaan ciidamadda dalkaas,sharci iyo sharci daraba ,hayeeshee maamuladda Jubaland iyo Koonfur galbeed ayaa ka hor yimi warka la taliyaha,taas badalkeeda Itoobiya ayaa dhankeeda iyadna jawaab kulul ka bixisey amarka kasoo baxay dawladda Soomaaliya.