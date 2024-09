Ciidanka PSF-ta Puntland ayaa maanta si kulul uga hadlay is hor istaag ay kala kulmeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, kadib markii loo diiday inay adeegsadaan garoonkaas si ay dhaawacyadooda ugu diraan dibadda.

Qoraal rasmi ah oo ay soo saareen, ciidanka PSF ayaa si caro leh uga cabtay go’aankan, iyagoo ku eedeeyay dad gaar ah oo ku lug leh xiritaanka garoonka, taasoo caqabad ku noqotay howlgaladooda.

Qoraalka PSF ayaa si cad u sheegay: “Waxaa nagala hor istaagay isticmaalka garoonka diyaaradaha Boosaaso, mana aqbali doonno in goobtan loo xirto dad gaar ah oo ujeeddooyin gaar ah ka leh. Garoonkani waa mid shacabka iyo ciidamada Puntland wada leeyihiin, waana in si siman loo isticmaalo.”

Ciidamada PSF ayaa tilmaamay in tallaabadan ay si gaar ah u dhaawacday isku dayadooda ay ku doonayeen inay dhaawacyada ciidamadooda dibadda u diraan, si loogu soo daweeyo xarumaha caafimaad ee ku yaalla waddamada shisheeye.

Tani waxay keentay inay soo saaraan digniin adag oo ku socota cid kasta oo isku dayda in garoonka loo isticmaalo si aan caddaalad ahayn. “Waxaan ku baaqaynaa in laga fogaado in garoonka Boosaaso loo isticmaalo si gaar ah, haddii aan loo sinaan doonin, waxaan qaadi doonaa tallaabooyin adag,” ayay ku yiraahdeen.

Xiisaddan ayaa u muuqata mid cirka isku sii shareeraysa, iyadoo ciidanka PSF ay ka dhawaajiyeen inay diyaar u yihiin dagaal haddii xaaladda aan si degdeg ah loo xallin. Is-hortaagga laga sameeyay garoonka ayaa ah astaan muujinaysa khilaafka ka dhex aloosan maamullada iyo ciidamada Puntland, iyadoo la filayo in xaaladdu sii cakirmi karto haddii aan tallaabo degdeg ah laga qaadin.

Garoonka Boosaaso, oo ah midka ugu weyn ee gobolka, ayaa muhiim u ah isku socodka ganacsiga iyo dhaqaalaha Puntland, waxaana tallaabo kasta oo lagu xadidayo adeegsigiisa laga dareemi doonaa culeys weyn oo ku saabsan howlaha maalinlaha ah ee gobolka iyo guud ahaan Puntland. Dhinacyada ay khuseyso ayaa la filayaa inay si degdeg ah u galaan wadahadal si looga fogaado isku dhac hor leh oo ka dhasha xiisaddan.