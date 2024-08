Ciidanka Booliska Gobolka Nugaal ayaa qabtay 7 ruux oo lagu tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin dagaalamaayasha AS. Taliska Booliska Gobolka Nugaal ayaa soo saaray war kooban oo ay ku xaqiijiyeen qabashada raggan, iyadoo la sheegay in saddex ka mid ah eedeysanayaasha la geeyay xabsiga dhexe ee Garoowe.

Sida uu sheegay sarkaal u hadlay taliska, mid ka mid ah eedeysanayaasha ayaa isku dayay in uu baxsado xilli la soo gelinayay xabsiga, waxaana soo gaaray dhaawac, taasoo muujinaysa in ay jiraan dadaallo xooggan oo looga hortagayo falalka amniga lidka ku ah.

“Ciidanka Booliska gobolka Nugaal ayaa gacanta ku dhigey 7 nin oo ku Eedaysan iney ay ka tirsan yihiin Kooxaha AS” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Booliska.

Ciidanka booliska ayaa ku adkeystay in ay sii wadi doonaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga, iyadoo ay sheegeen in baaritaan dheeri ah lagu sameyn doono shaqsiyaadka la qabtay si loo caddeeyo xiriirkooda kooxaha nabad-diidka ah.

Booliska Gobolka Nugaal ayaa ku booriyay bulshada in ay la shaqeeyaan hay’adaha amniga, si looga hortago falalka nabad-gelyo darrada ah, iyadoo la rajeynayo in tallaabooyinkan ay wax ka beddeli doonaan xaaladda guud ee amniga gobolka.