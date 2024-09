Warar soo baxaya ayaa tilmaamaya in xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay diyaariyeen mooshin lagu dalbanayo in xasaanadda laga qaado 25 xildhibaan oo lagu eedeeyay inay taageereen dowladda Itoobiya, gaar ahaan joogitaanka ciidamada Itoobiya ee gudaha Soomaaliya.

Mooshinkan oo ay saxiixeen in ka badan 40 mudane oo ka tirsan Aqalka Hoose, ayaa ujeedkiisu yahay in xasaanadda laga qaado xildhibaannadaas, kuwaas oo lagu tilmaamay inay ku kaceen “khiyaano qaran” iyagoo taageeray cadow shisheeye.

Xildhibaannada mooshinkan taageeraya ayaa si adag u sheegay in 25-ka xildhibaan ee taageeray joogitaanka ciidamada Itoobiya ay yihiin kuwa ku kacay khiyaano qaran, ayna muhiim tahay in xasaanadda laga xayuubiyo si looga hortago in ay sii wadaan taageerada ay u hayaan cadowga dibadda. Arrintan ayaa abuurtay xiisad cusub oo ka dhex oogan baarlamaanka, taas oo si weyn loo hadal hayo.

Warar kale oo la helayo ayaa sidoo kale sheegaya in Guddoomiyaha Baarlamaanka, Aadan Madoobe, oo ay isku degaan ka soo jeedaan qaar ka mid ah xildhibaannada eedeysan, uu baajiyay kulan baarlamaanku yeelan lahaa maanta, kaas oo la filayay in mooshinkan lagu soo bandhigo. Talaabadan uu guddoomiye Madoobe qaaday ayaa dhalisay tuhun ah in uu isku dayayo in uu difaaco xildhibaannada la eedeynayo, taas oo sii hurisay xiisadda siyaasadeed ee ka dhex oogan baarlamaanka.

Waxaa sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in Villa Soomaaliya, oo ah xarunta madaxtooyada, ay gadaal ka riixayso mooshinkan si meesha looga saaro xubnaha ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee taageeray joogitaanka ciidamada Itoobiya. Eedeymahan ayaa ah kuwo sii murjiyay xaaladda siyaasadeed, iyadoo ay muuqato in arrintani ay keeni karto khilaaf hor leh oo ka dhex dhasha xildhibaannada iyo dowladda.

Xalay ayay ahayd markii Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xildhibaan C/rashiid Maxamed Nuur Jiilley ka eryay Xilkii Ergayga gaarka ah ee Madaxweynaha u qaabilsanaa Caafimaadka iyo Nafaqeynta.

Ergayga la eryay ayaa kamid ahaa xildhibaanada taageeray ciidamada Ethiopia, wuxuu sidoo kale kamid yahay 25 xildhibaan oo la doonayo in xasaanadda laga qaado.