Aadan Madoobe oo si kulul u hadlay Qaraxii lagu laayay Ciidamada Amarna bixiyay

Kusimaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxii is-miidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay xerada kuliyadda jaalle siyaad ee magaalada Muqdisho, kaasi oo dhaliyey khasaaro aad u farabadan.

Guddoomiyaha oo saxaafadda la hadlay ayaa marka hore tacsi u diray qoysaska Askartii ku geeriyootay qaraxii lala beegsaday ee aadka u xoogganaa, waxa uuna Guddoomiye Aadan Madoobe caafimaad u rajeeyay, Askarta kale ay ku dhaawacantay qaraxa.

Guddoomiyaha Golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa laamaha ammaanka faray in si degdeg ah baaritaan xoog leh loogu dhacdadaas, isagoo amray in dambiilayaasha fududeeyay qaraxa in gacanta lagu soo dhigo caddaaladdana la mariyo.

Aadan Madoobe, ku simaha Madaxweynaha ahna guddoomiyaha Golaha shacabka ayaa wax aan la qaadan karin ku tilmaamay in goob uu ammaankeedu aad u sugan yahay qarax lala galo waxyeellana laga geysto, isagoo ku celceliyay la helo jawaab lagu qanci karo.

Isaga oo sii hadlaayay Guddoomiyaha ayaa waxa uu tilmaamay in saraakiisha ay ku jiraan dad dedaalayo, daacadna u ah dalkooda, aadna u sharaf badan, balse dhinaca kale ay jiraan dambiilayaal isku dhex qarinayo Ciidamada qalabka sid.

In ka badan 40 Askari ayaa la sheegay inay ku dhinteen qaraxii is-miidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay xerada ciidamada ee kuliyadda jaalle siyaad, halka 50 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana qaraxa lala beegsaday ciidamo kamid ahaa guutada 14-ka Octoober, iyagoona la qarxiyey xilli ay ku jireen saf dheer oo gaardis wadeen, Al-Shabaab ayaana sheegatay mas’uuliyada qaraxaasi khasaaraha badan dhaliyey.

