Xamaas oo shuruud ku xirtay sii deynta la haystayaal kale & Mareykanka oo walaacsan

Xamaas oo ah kooxda gacanta ku haysa marinka Qasa, ayaa meesha ka saartay in la sii daayo la haystayaal kale ilaa ay Israa’iil oggolaato “in ay si buuxda u joojiso waxa ay ugu yeereen gardarrada”.

Israa’iil ayaa sheegtay in in ka badan 2,000 oo dagaallamaayaasha Xamaas ah ay ku dishay Qasa tan iyo xabbad joojin horraantii bishan dhacday, taas oo in ka badan 100 qof oo la haystay lagu sii daayay.

Ku dhawaad 120 qof oo laga afduubtay Israa’iil 7-dii Oktoobar ayaa la rumeysan yahay in weli lagu haysto Qasa.

Waxaa weli socda dadaallada Qaramada Midoobay ee lagu doonayo in lagu meel mariyo gaarsiinta gargaar badan Qasa.

Mareykanka ayaa sheegay in uu weli walaac xooggan ka qabo qaraarka qabyada ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyadoo hadda codeynta dib loo dhigay.

Xabbad-joojintii toddobaadlaha ahayd ee bishan ayaa sidoo kale keentay qulqulka gargaarka ee Qasa oo ay Qaramada Midoobay ka digtay in dadku ay halis ugu jiraan macaluul haddii dagaalka u dhexeeya Israa’iil iyo Xamaas uu sii socdo.

