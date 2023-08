Hoggaanka SSC ayaa sheegay in aysan duullaan ku ahayn degaanada Somaliland, balse kaliya ay doonayan in dhulkioda oo kaliya ku ekaadaan, waxaana hadal Qoraal ah oo kasoo baxay Isimmada SSC lagu yiri “Waxa aan caddaynaynaa in aanaan deegaan iyo dad kale toona duullaan ku ahayn.”

sidoo kale Qorqalka kasoo baxay haggaanka sare ee SSC ayaa fariin loogu diray Dowladda dhexe Federaalka, iyadoo loogu baaqay in gargaar bani’aadanimo lasoo gaarsiiyo degaanada.

