Shariif Sheekh Axmed iyo Cali Guudlaawe oo Heshiis Beeleed kusoo Gaba-gabeeyay Sh/dhexe

Deegaanka Burka Diirimeed oo ka tirsan Shabeelleada Dhexe ayaa xalay lagu soo gabagabeyay heshiis ay gaareen beelo walaalo ah oo maalmahaan ay waan-waantooda ka socotay degaankaas.

Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa qayb ka ahaa heshiiskaas deegaanka Burka Diirimeed lagu soo gaba-gabeeyay.

Beelaha heshiiyay ayaa wada dega degmooyinka Cadale iyo Aadan Yabaal oo tabasho soo kala dhex gashay.

Munaasabada ay heshiiska ku gaareen labadan beel ee Walaalaha ah waxaa goob joog ka ahaa Wasiirka Dib u Heshiisiinta iyo Nabadeynta Hirshabeelle, Imaam Daahir Imaam Maxamuud, Gudiga Nabadeynta, Culimo u diin iyo Nabadoonada labada beel.

Madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen ayaa tilmaamay in guul wayn ay tahay in labadan beel ee walaalaha ay ka heshiiyeen dhibkii ka dhex dhacay loona baahan yahay in la ilaaliyo nabadda, midnimada iyo wadajirka bulshada si loo gaaro horumar bulsho.

Wasiirka dib u heshiisiinta maamulk Hirshabeelle Cabdullaahi Cadde ayaa sheegay in wali ay sii wadayaan dedaallada nabadeed ee socda, madaxduna ay halkaa sii joogayaan tan iyo inta laga dhameynayo waxa harsan.

Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa maalmihii la so dhaafay ku sugnaa deegaannada u dhow dhow magaalada Jowhar si xal looga gaaro dagaal beeleedyo halkaa ku soo noqnoqday oo gaystay khasaare dhimasho iyo dhaawac.

