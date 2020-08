Muhaajiriin Soomaaliyeed oo la karantiilay

Muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa laga helay caabuqa Covid19 kuwaas oo ku sugan Jesiiradda Lesbos ee dalka Giriiga, waxaana la sheegay in dhawaan ay galeen dalkaasi.

Tirada Muqaadiniinta ayaa tiradooda lagu sheegay in ay tahay 17 qof oo Soomaali ah, waxaana la sheegay in dhammaantood laga helay Caabuqa, kadib baaritaanno lagu Someeyay. Xaaladdooda caafimaad ayaa laga dayrinayaan muqwaadiniinta waxaana la shegay in la Karantiilay.

Qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi ayaa sheegay in dhammaantood lagu haayo xero lagu magacabo Kara Tepe oo 2 KM iyo Bar dhanka Waqooyi bari kaga toosan Caasimadda Jesiiradda Lesbos ee Mytilene, George Katsouris oo ah Afhayeenka Xarunta Warbaahinta ee magaalladda Mytilene ayaa sheegay in Muwaadiniintu ay jasiiraddaas gaareen 10-kii Bishaan aynu ku jirno, waxaana uu intaas ku daray in ay hadda xaaalad karantiil ah ku jiraan.

17-ka Muhaajiriinta Soomaalida haddii ay ka bogsadaan Fayriska Koroona waxay xor u noqon doonaan inay iska diiwaan-geliyaan Qeybta Muhaajiriinta Cusub ee Xerada Muhaajiriinta ee Moria Camp oo ay haatan ku jiraan 15,000 oo qof.

Kumannan Muwaadiniin Soomaali ah ayaa waddamada qaaradda yurub ku dhibaataysan, waxaana arrintaani ay dhibaato weyn ku noqotay Soomaalida dhawaan galka ah ee sida sharci darrada ah ku galay dalalkaas.