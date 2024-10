Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in khilaaf weli ka taagan yahay Shirka magaalada Muqdisho uga socda madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada, oo uu qeyb ka yahay maamulka Gobolka Banaadir. Khilaafkan ayaa salka ku haya labo qodob oo Villa Somalia dooneyso in la meel-mariyo, kuwaas oo ay dood adag ka keeneen qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada, gaar ahaan Madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).

Qodobka ugu weyn ee muranka dhaliyay ayaa ah in mudda kororsi loo sameeyo madaxda dowlad goboleedyada iyo in doorasho qof iyo cod ah laga qabto dalka. Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa si adag uga horyimid in wax mudda kororsi ah loo sameeyo madaxda dowlad goboleedyada. Wuxuu ku adkeystay in dowlad goboleedyadu ay doorashooyinkooda ku qabtaan sidii hore, isaga oo aragtidiisa ku saleynaya in mudda kororsi ay noqon karto dhabar-jab siyaasadeed oo ku yimaada hanaanka dowlad dhiska Soomaaliya.

Axmed Madoobe ayaa sidoo kale shardi ku xiray in Puntland ay qeyb ka noqoto hannaanka doorashooyinka qof iyo codka ah, haddii la doonayo in doorasho guud laga qabto Soomaaliya. Sidoo kale, wuxuu dalbaday in la caddeeyo meqaamka siyaasadeed ee SSC-Khaatumo, taas oo ah arrin khuseysa maamulka iyo lahaanshaha gobolkaas oo ay Puntland iyo SSC dood ka qabaan.

Warar kale ayaa sheegaya in shirka uu qarka u saaran yahay inuu fashilmo, maadaama ay madaxda Jubaland iyo dowlad goboleedyada kale diidan yihiin qodobada Villa Somalia soo jeedisay. Si kastaba ha ahaatee, Villa Somalia ayaa weli dadaal ugu jirta in ay shirka badbaadiso, ama ugu yaraan isku daydo in loo ballamo shir kale, si Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu uga fogaado weji gabax-siyaasadeed oo ka dhalan kara fashilka shirka.

Waxaa laga yaabaa in arrimahan ay sababi karaan kala qeybsanaan siyaasadeed oo dheeraad ah haddii aan xal laga gaarin, iyadoo madaxda dowlad goboleedyadu ay doonayaan in ay difaacaan madaxbannaanidooda siyaasadeed, halka Villa Somalia ay dooneyso in dib-u-habeyn lagu sameeyo hannaanka doorashooyinka dalka, si loo gaaro doorasho qof iyo cod ah oo heer qaran ah.