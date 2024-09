Wajigii 3aad ee wadahadallada Ankara, ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya oo loo qorsheeyay 17-ka Sebtembar, ayaa si lama filaan ah dib loo dhigay, iyadoo aan la sheegin sababta rasmiga ah ee baajinta shirka. Dib u dhacaasi ayaa ku soo beegmaya iyadoo xiisadda labada dal ay cirka isku shareertay, isla markaana hadallo xanaf leh oo hawada laysu mariyay ay carqalad ku noqon karaan sii socoshada wada xaajoodka.

Labada dal ayaa horay ugu guul-darraystay inay heshiis rasmi ah ka gaaraan wajiyadii koowaad iyo labaad ee wadahadallada Ankara, inkastoo dowladda Turkiga ay sheegtay inay jiraan calaamado muujinaya isku soo dhowaansho. Si kastaba ha ahaatee, arrinta ugu weyn ee khilaafka keentay ayaa ah heshiiska marin biyoodka ee Itoobiya ay la gashay maamulka Somaliland, taasoo Soomaaliya si cad uga hortimid.

Soomaaliya waxay ku adkeysatay in Itoobiya ay ka laabato heshiiskaas, taasoo ay u aragto mid si weyn ugu xadgudbeysa qaranimada iyo madax-bannaanida dalkeeda. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi, ayaa dhowaan ku hanjabay in haddii Itoobiya aysan dib uga noqon heshiiskaas, Soomaaliya ay wadashaqayn la yeelan doonto kooxaha jabhadaha gooni-goosadka ah ee ka jira gudaha Itoobiya.

Dhanka kale, Itoobiya ayaa iyaduna walaac xooggan ka muujisay xiriirka sii xoogeysanaya ee Soomaaliya iyo Masar. Itoobiya waxay ku eedaysay madaxda Soomaaliya inay iskaashi difaac la galeen Masar, oo ah dal ay Itoobiya ku muransan yihiin arrimaha biyaha webiga Nile. Itoobiya waxay ku adkeysatay inay sii difaacayso heshiiska ay la gashay Somaliland, taasoo ka sii dartay xiisadda.

Dib u dhaca shirkan ayaa keeni kara in wada-hadallada uu Turkiga garwadeenka ka yahay ay burburaan, taasoo ka dhigan in xiisadda siyaasadeed ee labada dal ay sii xoogeysan karto. Dowladda Soomaaliya ayaa horay uga digtay inay qaadi doonto tallaabooyin waaweyn haddii Itoobiya aysan ka noqon mowqifkeeda ku aaddan heshiisyada muranka dhaliyay. Xiisaddan ayaa ah mid khatar gelin karta xiriirka labada dal, iyadoo u muuqata in wadaxaajood kasta oo mustaqbalka la qaban lahaa uu yahay mid aad u nugul.