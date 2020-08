Madaxweynaha Puntland oo u ambabaxay Jabuuti iyo Ujeedka oo la shaaciyay

Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa hadda safar shaqo ugu ambabaxay dalka Jabuuti, iyagoo ka dhoofay garoonka diyaaradaha Gaalkacyo.

Wafdiga Madaxweynaha waxaa ka mid ah Wasiirka Duulista Hawada iyo Garoomada Mudane Ilyaas Cismaan Luga-toor, Wasiirka Ganacsiga Mudane Cabdullaahi Cabdi Xirsi iyo Lateliyayaal Madaxweyne.

Garoonka Diyaaradaha ee Gaalkacyo waxaa Madaxweynaha iyo wafdigiisa kusii sagootiyey Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Abuukaate Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan, xubno ka mid ah Golaha Wasiirada, Xildhibaano, Maamulka Gobolka Mudug, Kan degmada Gaalkacyo iyo Saraakiil Ciidan.

Madaxweynaha Maamulka Puntland Saciid Deni ayaa waxaa la sheegay in Ujeedka safarkiisa dalka Jabuuti uu la xariiro labo qodob oo saameyn ku leh gudaha mandiqada.

1- In Jabuuti ay maalmo kooban ay Puntland ku caawiso, xafaarad qalabka Dekedaha ciida looga saaro, oo wax looga qabanayo dekeda Boosaso (Ganacsato ayaa gacan ka geysanaysa).

2- In Shirkado Ajnabi ah oo doonaya in saldhig ciidan ay ka sameystaan deegaanada gobalka Barri heshiis lala galo, waana is aragii labaad ee shirkadahan oo ay saameyn ku leeyihiin dawladdaha reer galbeedka mid ka mid ah, (Madaxtooyadu, waxay kaloo doonaysaa in ciidanka Mareykanku taageeraan ee kusugan PL uu noqdo mid ay maamusho).