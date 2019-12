Madaxweynaha Cuba oo dhiggiisa Kenya iyo Somalia kala hadlay dhaqaatiir laga Afduubtay

Madaxweynaha Cuba, Miguel Díaz-Canel, ayaa sheegay in wadahadal dhnaca qadka Taleefoonka ah uu dhex maray isaga iyo Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Keenya kalana hadlay Dhaqaatiirtii Cupba ee la qafaashay.

War uu Qoraal uu ku qoray Boggiisa rasmiga ah ee Twitterka ayuu xaqiijiyay in Maanta oo Talaado ah 31/12/2019 in labada Madaxweyne ka hadlay xaaladda ay Dhaqaatiirta labada ah ee u dhashay Dalkiisa sla markaana laga afduubtay Wadanka Kenya iyada oo loo malaynayo in lagu hayo gudaha Soomaaliya.

Magaalada Mandheera duleedkeeda ayaa Bishii April ee sanadkan 2019 laga afduubtay Dhaatiirtaas,iyada oo Kenya ay shaacisay in labada Dhaqtar lagu hayo deegaanno ka tirsan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya.

Kenya ayaa lagu eedeyay in ay iska diidday in ay madax furasho ka bixiso Dhaqaatiirta Cuba,sheegtayna in aysan ka mid aheyn Siyaasadeeda arrimaha dibadda in ay lacag madax furasho ka bixiso muwaadiniin la qafaashay.