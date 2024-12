Wasaaradda Amniga Gudaha ee Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay si dhow ula socotaa tacadiyada tiro beelka ah ee Eedaysane Axmed Maxamed Islaam uu kula kacayo Shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Deegaanada Jubbaland.

Tacadiyadiisa oo ahaa kuwa muddaba soo tixnaa waxaa u danbeeyay mid uu ku qaaday Shacabka ku nool deegaanka Kulbiyoow ee Gobalka Jubbada Hoose, kuwaas oo ahaa dad isku abaabulay in ay AS iska caabiyaan.

balse nasiib-darro Axmed Madoobe ayaa iyagii weeraray, isla markaana u gaystay dil, dhaawac, jir dil iyo dhac intaba sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya.

Falkaan waxa uu daba socdaa falal noocaan oo kale ah, kuwaas oo uu ka gaystay Magaalooyinka Kismaayo, Raaskambooni, Dhoobleey iyo Afmadoow.

Sidoo kale, waxa uu Eedaysane Axmed Madoobe ku hawlanyahay in uu iska horkeeno shacabka u diyaarsan in ay AS ka difaacdaan deegaanadooda, sida ay sheegtay dowladdu.

Dowladda Soomaaliya ayaa Tacsi u dirtay Shacabkii Madoobe ku laayay, kuwii uu dhaawacay iyo kuwa u afduuban ee ku dhaqan deeganada kala duwan ee Jubbaland.

“Dawladda Soomaaliya waxaa ka go’an in la suuliyo dhaqamada noocaan ah, isla markaana sharciga lasoo taago kuwa ka danbeeya ee dhiig miratada ah” ayaa lagu yiri Qoraalka kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliya.