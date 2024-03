DFS oo shaacisay inay gacanta ku dhigtay Shabakaddii ka dambeysay Weerarkii Hotelka SYL

Hay’adaha ammaanka ee dowladda Federaalka Soomaliya oo gacanta ku haya galbaariseedka weerarkii Al-Shabaab ay ka gaysteen Hotel SYL ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen 16 eedeysane oo ku lug lahaa weerarkaas.

War kasoo baxay Wasaaradda Warfaafinta ayaa lagu sheegay in Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad Sugidda Qaranka ee NISA ay ku guulaysatay in ay soo qabato Abdinasir Daahir Nuur oo ahaa shaqsigii suurta-galiyay in magaalada ay soo galaan Gawaarida siday qaraxyada lagu weeraray Hotelka.

Sidoo kale dadka la qabtay ayaa waxaa ka mid ah ilaa iyo Afar eedeysane oo ku diiwaan gashan milkiyadda labada Gaari ee Al-Shabaab u adeegsatay weerarka Hotelka SYL, weerarkaasi oo geystay khasaaro isugu jiray dhimasho iyo dhaawac.

“Waxaa kale oo baaris ay ku socotaa Shan xubnood oo ka tirsan ciidanka ammaanka dowladda kuwaas oo ka shaqaynayay baraha baaris ee Khawaarijtu ay ka soo gudbeen. Shacabka Soomaaliyeed waxaa lala wadaagi doonaa caddaymo dhammaystiran kuwaas oo muujinaya dhagarta Shabakaddan Khawaarijta ah iyo gungaarka hay’adaha barista” ayaa lagu yiri Warka ay soo saartay Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya.

Dad ku dhow 30 ruux ayaa ku dhaawacmay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday hotelka SYL oo ku yaalla meel ku dhow Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya, halka saddex Askari oo kamid ahaa ciidanka dowladda Federaalka ay iyaguna ku naf-waayeen weerarka.

