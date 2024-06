Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed gaar ahaan Ururka 26’aad Guutada 6aad qaybta 60-aad CXDS ayaa howlgal lagu soo saaray miinooyin ka fuliyay wado aad dhinaca Beeraha Magaalada Buulo-mareer ee Gobolka Shabeellaha Hoose.

Ciidamada ayaa howlgalka inta uu socday ku fashiliyey Miino la sheegay in Al-Shabaab ku aaseen wadadaasi aad dhinaca Beeraha Magaalada Buulo-mareer, miinada ayaa la tilmaamay in la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka istimaala wadada.

Taliyaha Ururka 26’aad Guutada 6’aad Qaybta 60’aad CXDS Dhamme Faarax Xiirsi Cabdulle oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ciidamada xoogga ay si nabad ah kusoo bixiyeen miinada, isla markaana laga badbaadiyey Shacabka.

“Miinadan ayey Shabaabka damacsanaayeen in ku dhibateeyaan Shacabka Beeralayda ah ee ku dhaqan Buula mareer, balse si nabad ah ayey ku soo bixiyeen Miinadii kana badbaadiyey Shacabka”ayuu yiri Taliye Faarax Xiirsi Cabdulle.