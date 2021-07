Booliska Gobolka Banaadir oo sheegay in ay toogteen dagaalame ka tirsanaa Al-Shabaab

Booliska Gobolkani Banaadir ayaa sheegay in goordhaweyd ay toogteen dagaalame ka tirsanaa Al-shabaab, waxaana la sheegay in dilku uu si gaar ah uga dhacay Degmada Kaaraan.

Boolisku waxaa ay sheegen in ruuxa la dilay uu doonayay in uu si gaadmo ah ku dilo Askari tirsan Ciidanka Dowladda oo ku sugnaa halka dilku ka dhacay, balse la toogtay Ninkii doonayay in uu dilkaasi fuliyo, waa sida ay hadalka u dhigeene.

Waxaa ay intaas ku dareen in uu ku hubaysnaa Bastoolad xiliga dilku dhacayay, iyagoo intaa ku daray in Warbaahinta loo soobandhigi doono,dagaalamahaasi ay sheegeen in uu ka tirsanaa Al-shabaab.

Xalay ayay ahayd markii Isgoyska Ex-Control Balcad lagu toogtay dagaalame hubeysan oo ay sheegeen Ciidanka Boolisku inuu Al-sahbaab ka tirsanaa, kaasi oo doonayay sida ay hadalka u dhigeen in uu weeraro Shaqaalaha dhisaya Wadadda isku xirta Balcad iyo Muqdisho, taasi oo dib u dhis ballaarani uu ku socdo.